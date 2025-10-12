Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

  • 12 окт 2025 | 20:30
  • 516
  • 0
Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

Френският национал и играч на Ливърпул Ибрахима Конате говори откровено за отношението си към парите, луксозните дрехи и начина, по който близките му помагат да остане здраво стъпил на земята.

Защитникът признава, че в тази среда бързо можеш да се главозамаеш. В разговор с Ouest-France той разказва за ключовата роля на семейството си, което му помага да не се възгордява. Той споделя и показателна случка от началото на кариерата си, която илюстрира тези моменти.

„Когато пристигнах в Лайпциг на 18 години през 2017 г., започнах да изкарвам добри пари. Но толкова се страхувах от погледа на братята си, че не харчех абсолютно нищо за лични удоволствия. (...) Продължих така, докато един от тях не ми каза: „Но, Ибу, трябва да си доставяш удоволствие!“. Тази фраза подейства като катализатор“, разказва той.

Конате продължава: „Е, след това малко прекалих. Един ден се върнах в моя квартал Ла Рокет (в Париж). Носех анцуг на луксозна марка и се разхождах с приятелите си пред по-малките. Когато се прибрах, един от братята ми ми каза: „Ибу, само теб виждаме, а това не си ти. Нямаш нужда от това. Когато се връщаш, опитай се да бъдеш като хората около теб.“ Братята ми винаги са до мен, за да ме върнат в правия път.“

Израснал първо в 15-и, а след това в 11-ти район на столицата, Конате известно време е предпочитал фризбито пред кварталното игрище, въпреки натиска на братята си. Постепенно обаче любовта му към футбола нараства, като първо подписва с Пари Университе Клуб, а на 10-годишна възраст се присъединява към ФК Париж. Въпреки че кариерата му продължава в Сошо, РБ (Лайпциг) и накрая в Ливърпул, той остава силно привързан към парижкия регион, където се връща при всяка възможност, за да види семейството и приятелите си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Ман Юнайтед са приготвили оферта за халф още през януари

В Ман Юнайтед са приготвили оферта за халф още през януари

  • 12 окт 2025 | 16:05
  • 6197
  • 3
Продават смачканото Ферари на Микаел Антонио

Продават смачканото Ферари на Микаел Антонио

  • 12 окт 2025 | 16:03
  • 1793
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: голяма сензация беляза деня

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: голяма сензация беляза деня

  • 12 окт 2025 | 20:58
  • 15878
  • 1
Клоп обяви пълно доверие в Нагелсман и отсече за Виртц: Такъв талант се появява веднъж на сто години

Клоп обяви пълно доверие в Нагелсман и отсече за Виртц: Такъв талант се появява веднъж на сто години

  • 12 окт 2025 | 15:35
  • 1735
  • 2
Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада

Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада

  • 12 окт 2025 | 14:59
  • 1814
  • 0
Вили Саньол: Испания е от друга планета

Вили Саньол: Испания е от друга планета

  • 12 окт 2025 | 14:52
  • 1537
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 28545
  • 44
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 36236
  • 12
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 99889
  • 46
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 30587
  • 43
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 8581
  • 20
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: голяма сензация беляза деня

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: голяма сензация беляза деня

  • 12 окт 2025 | 20:58
  • 15878
  • 1