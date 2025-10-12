Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

Френският национал и играч на Ливърпул Ибрахима Конате говори откровено за отношението си към парите, луксозните дрехи и начина, по който близките му помагат да остане здраво стъпил на земята.

Защитникът признава, че в тази среда бързо можеш да се главозамаеш. В разговор с Ouest-France той разказва за ключовата роля на семейството си, което му помага да не се възгордява. Той споделя и показателна случка от началото на кариерата си, която илюстрира тези моменти.

„Когато пристигнах в Лайпциг на 18 години през 2017 г., започнах да изкарвам добри пари. Но толкова се страхувах от погледа на братята си, че не харчех абсолютно нищо за лични удоволствия. (...) Продължих така, докато един от тях не ми каза: „Но, Ибу, трябва да си доставяш удоволствие!“. Тази фраза подейства като катализатор“, разказва той.

Конате продължава: „Е, след това малко прекалих. Един ден се върнах в моя квартал Ла Рокет (в Париж). Носех анцуг на луксозна марка и се разхождах с приятелите си пред по-малките. Когато се прибрах, един от братята ми ми каза: „Ибу, само теб виждаме, а това не си ти. Нямаш нужда от това. Когато се връщаш, опитай се да бъдеш като хората около теб.“ Братята ми винаги са до мен, за да ме върнат в правия път.“

Израснал първо в 15-и, а след това в 11-ти район на столицата, Конате известно време е предпочитал фризбито пред кварталното игрище, въпреки натиска на братята си. Постепенно обаче любовта му към футбола нараства, като първо подписва с Пари Университе Клуб, а на 10-годишна възраст се присъединява към ФК Париж. Въпреки че кариерата му продължава в Сошо, РБ (Лайпциг) и накрая в Ливърпул, той остава силно привързан към парижкия регион, където се връща при всяка възможност, за да види семейството и приятелите си.