Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

  1. Sportal.bg
  2. Славия
  • 15 окт 2025 | 09:25
  • 200
  • 0
Вече бившият треньор на Славия Златомир Загорчич благодари на феновете за подкрепата през годините. На негово място застана Ратко Достанич, който преди това беше начело на ДЮШ на Локомотив (София).

"Такъв е животът на треньора. Благодаря на Славия, на феновете, на футболния клуб за всички години, в които работихме заедно. Оставям доста приятели и много спомени и незабравими моменти. Опитахме да направим нещо, да променим ситуацията, развитието, но беше невъзможно да се получи", коментира сърбинът пред "Тема Спорт".

Славия обяви официално наследника на Заги
Славия обяви официално наследника на Заги

"Искахме да направим промени, но те не се случваха. Ставаше все по-зле и по-зле", добави Заги.

