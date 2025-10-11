Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия

Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия. Опитният специалист подаде оставка, а ръководството на "белите" я прие. Това се случи след контролата с Ботев (Враца).

"Старши треньорът Златомир Загорчич подаде оставка и ръководството на клуба я прие. Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев (Враца) и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота.

Загорчич има три периода начело на „белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия.

Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция", написаха от клуба.