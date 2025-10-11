Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Радко Достанич ще замени Златомир Загорчич начело на Славия, заявиха източници на Sportal.bg от бившия и бъдещия клуб на сърбина. Днес Заги подаде оставка начело на "белите", която бе приета. По същото време пък Достанич, който изпълняваше длъжността директор на ДЮШ в Локомотив (София), напусна своя пост, а "столичните железничари" обявиха неговата постъпка за "огромен шок" и "голямо разочарование".

Това ще е трети период на сърбина начело на Славия. Той води "белите" през сезон 2003-2004, а също така и през 2006 година.



Също така Достанич е бил старши треньор на Левски през 2009 г., а няколко месеца по-късно и на сръбския гранд Цървена звезда.

В кариерата си е предвождал над 20 клубни отбора, а някои, като Славия и Цървена звезда, и по два пъти. За последно Достанич бе времемен старши треньор на Локомотив (София) в края на миналия сезон, а след това се върна на титулярния си пост директор на ДЮШ.