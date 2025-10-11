Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 7539
  • 6
Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Радко Достанич ще замени Златомир Загорчич начело на Славия, заявиха източници на Sportal.bg от бившия и бъдещия клуб на сърбина. Днес Заги подаде оставка начело на "белите", която бе приета. По същото време пък Достанич, който изпълняваше длъжността директор на ДЮШ в Локомотив (София), напусна своя пост, а "столичните железничари" обявиха неговата постъпка за "огромен шок" и "голямо разочарование".

Това ще е трети период на сърбина начело на Славия. Той води "белите" през сезон 2003-2004, а също така и през 2006 година.

Също така Достанич е бил старши треньор на Левски през 2009 г., а няколко месеца по-късно и на сръбския гранд Цървена звезда.

В кариерата си е предвождал над 20 клубни отбора, а някои, като Славия и Цървена звезда, и по два пъти. За последно Достанич бе времемен старши треньор на Локомотив (София) в края на миналия сезон, а след това се върна на титулярния си пост директор на ДЮШ.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 1481
  • 0
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 18900
  • 7
ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 1012
  • 0
Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

  • 11 окт 2025 | 13:39
  • 434
  • 0
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 6927
  • 1
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 39015
  • 92
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 30
  • 0
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 18900
  • 7
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 39015
  • 92
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 26857
  • 80
Започна първата среща от съботните световни квалификации

Започна първата среща от съботните световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 15:59
  • 6535
  • 0