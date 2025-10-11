Популярни
  2. Славия
  3. Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 5970
  • 9

Ратко Достанич е новият старши треньор на Славия, съобщи официалният сайт на "белите". Специалистът заменя Златомир Загорчич, който подаде оставка и тя беше приета от клубното ръководство.

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват
Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Достанич до момента беше шеф на школата в Локомотив (София), а сега се завръща при "белите" за трети период като наставник. Сърбинът работи на стадион "Александър Шаламанов" през сезон 2003/2004 и 2006 г. Помощниците в щаба на наставника в Славия ще бъдат обявени в близко бъдеще.

