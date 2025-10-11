Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди пред Sportal.bg, че Ратко Достанич е новият наставник на "белите". По-рано през деня досегашният треньор Златомир Загорчич подаде оставка, а ръководството на най-стария столичен клуб я прие. Опитният сърбин сменя Заги, след като досега беше начело на ДЮШ на Локомотив (София), а в края на миналия сезон закърпи положението начело на първия отбор на "железничарите".

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

"Да, Ратко Достанич поема Славия. Загорчич подаде оставка, приехме я. Разделяме се с добри чувства, благодаря му за свършената работа начело на отбора. Смятам, че си оставаме приятели. Изборът падна върху Достанич, защото той има опит и е доказал, че работи добре с млади футболисти. Както знаете, в Славия имаме много наши момчета, които са готови да хванат своя шанс. Искам да пожелая успех на националния отбор срещу Турция тази вечер! Скандалът с Ботев? Вижте, нека всеки да си гледа в собствения двор и да не опитва да се меси в работите на другия. Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена и всички останали - не ме интересуват", заяви бизнесменът.