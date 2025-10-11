Популярни
Славия и Ботев (Враца) завъртяха зрелищен хикс в контрола

  11 окт 2025
Славия и Ботев (Враца) завършиха 3:3 в контролна среща, играна на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Гостите поведоха с 3:1 през първата част, но след почивката "белите" изравниха.

Първо се разписа Владислав Найденов в 23-ата минута, след като Дани Генов се пребори с вратаря на домакините и Найденов мушна топката в мрежата на „белите“. Славия изравни преди чрез Тони Тасев в 30-ата минута, но до края на първата част врачани вкараха нови два гола. Даниел Генов беше точен с глава, а третото попадение за Ботев реализира Данило Полонский, който вкара от дистанция.

През втората част “белите“ изравниха след попаденията на появилите се в игра от пейката Емил Стоев и Янис Гермуш съответно в 68-ата и 71-ата минута.

