Хойлунд отново зарадва Наполи за обрат срещу Дженоа

  • 5 окт 2025 | 21:18
Италианският шампион Наполи осъществи обрат за трудна победа с 2:1 при домакинството си на Дженоа от шестия кръг на Серия "А".

Изненадващо „грифоните“ бяха тези, които поведоха в резултата в 33-тата минута. Тогава Джеф Екатор се възползва от асистенция на Брук Нортън-Къфи и отбеляза красив гол с пета. Така 18-годишният нападател се превърна в най-младия играч, разписал се като гост на Наполи през този век.

Въпреки това след почивката домакините заиграха много по-добре в атака и това даде желания от тях резултат. В 57-ата минута Андре-Франк Замбо Ангиса дотича до отскочила топка и с удар с глава възстанови равенството. В 72-рата минута Расмус Хойлунд също прати топката в мрежата, но при вдигнат флаг на асистиралия му Кевин Де Бройне, който се появи от пейката. Две минути по-късно пък капитанът Джовани Ди Лоренцо нацели греда, след като стреля с глава при центриране от корнер.

При следващата си атака обаче „партенопеите“ най-после успяха да реализират гол за пълния обрат в двубоя. Тогава Никола Леали изби шут на Замбо Ангиса, но със своята добавка Хойлунд осигури успеха на своя тим. Така за втори път през тази седмица датчанинът донесе победа на неаполитанците, след като вкара и двете попадения за 2:1 срещу Спортинг (Лисабон) в Шампионска лига.

С този успех Наполи събра 15 точки в своя актив и се изкачи на върха в класирането, задминавайки Рома само по голова разлика. Милан обаче може да се върне на първото място, ако спечели гостуването си на Ювентус тази вечер. Дженоа пък остана на предпоследното 19-о място със само 2 точки, след като все още няма шампионатна победа през този сезон.

Снимки: Gettyimages

