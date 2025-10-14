България U21 има шанс за реванш

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу връстниците си от Чехия в пореден мач от квалификациите за Европейското първенство. Срещата ще се играе на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик и започва в 19:00 часа, а "лъвчетата" се нуждаят от задължителна победа.

Българите са трети в класирането с 4 точки от 3 срещи, а чехите имат пълен актив от 9 точки до момента и отстъпват на лидера Португалия само по голова разлика.

Под ръководството на Александър Димитров нашият тим стартира квалификациите с домакинска победа срещу Гибралтар, след което направи 1:1 с Азербайджан като гост. Миналата седмица, вече начело с Тодор Янчев, родните таланти отстъпиха с 0:3 на Португалия.

В първия си мач чехите се наложиха у дома над Шотландия с 2:0, после надвиха трудно с 2:1 катогост Гибралтар, а преди няколко дни разгромиха Азербайджан с 5:0.

В исторически план едно от най-срамните ни поражения на младежко ниво е именно от Чехия. През 2001 година българският състав, воден от Димитър Алексиевв, се нуждае от загуба с по-малко от 5 гола при гостуването в Теплице, за да се класира за осминафиналите на Европейското първенство. Крайният резултат е добре известен - 0:8.