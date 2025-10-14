Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 1731
  • 0
България U21 има шанс за реванш

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу връстниците си от Чехия в пореден мач от квалификациите за Европейското първенство. Срещата ще се играе на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик и започва в 19:00 часа, а "лъвчетата" се нуждаят от задължителна победа.

Българите са трети в класирането с 4 точки от 3 срещи, а чехите имат пълен актив от 9 точки до момента и отстъпват на лидера Португалия само по голова разлика.

Под ръководството на Александър Димитров нашият тим стартира квалификациите с домакинска победа срещу Гибралтар, след което направи 1:1 с Азербайджан като гост. Миналата седмица, вече начело с Тодор Янчев, родните таланти отстъпиха с 0:3 на Португалия.

В първия си мач чехите се наложиха у дома над Шотландия с 2:0, после надвиха трудно с 2:1 катогост Гибралтар, а преди няколко дни разгромиха Азербайджан с 5:0.

В исторически план едно от най-срамните ни поражения на младежко ниво е именно от Чехия. През 2001 година българският състав, воден от Димитър Алексиевв, се нуждае от загуба с по-малко от 5 гола при гостуването в Теплице, за да се класира за осминафиналите на Европейското първенство. Крайният резултат е добре известен - 0:8.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дани Вивиан и 19-годишно крило от Комо започват като титуляри срещу България

Дани Вивиан и 19-годишно крило от Комо започват като титуляри срещу България

  • 14 окт 2025 | 04:47
  • 1535
  • 0
Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

  • 13 окт 2025 | 22:14
  • 1511
  • 1
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 9024
  • 8
Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 13 окт 2025 | 21:32
  • 1783
  • 0
Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

  • 13 окт 2025 | 20:47
  • 5106
  • 7
Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 27719
  • 187
Виж всички

Водещи Новини

Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 2235
  • 11
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 2211
  • 1
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 5683
  • 1
Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 2962
  • 2
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 1571
  • 0