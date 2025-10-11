Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Централният бранител Ибрахима Конате бе освободен от лагера на националния отбор на Франция заради контузия в бедрото, като на мястото му за предстоящата световна квалификация с Исландия бе повикан Бенжамен Павар. Защитникът на Ливърпул получи контузията си още по време на срещата с Челси, заради което бе и заменен. Въпреки това той пътува за лагера на "петлите", като Дидие Дешан го остави на пейката при вчерашната победа над Азербайджан. Сега Конате е бил освободен и се завръща в Ливърпул, за да продължи лечението си. Голямата въпросителна пред шампиона на Англия е дали партньорът на Вирджил ван Дайк в центъра на защитата ще бъде готов за дербито с Манчестър Юнайтед следващия уикенд. Срещу Челси Арне Слот върна отбрана Райън Гравенберх, тъй като единствената алтернатива на Конате в момента е Джо Гомес, който доскоро също бе контузен. С дългосрочна травма е новото попълнение Джовани Леони.

По-рано днес от състава на Франция отпадна и Килиан Мбапе, който се завърна в Реал Мадрид заради проблеми в глезена.

🤕 Touché au quadriceps droit lors de son dernier match avec Liverpool, Ibrahima Konaté a suivi des soins et un protocole depuis son arrivée ce lundi mais ne pourra pas tenir sa place face à l’Islande.



👉 Benjamin Pavard est appelé en renfort et rejoindra le groupe à Reykjavik. pic.twitter.com/TLWFuttaAQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2025