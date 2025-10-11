Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

  • 11 окт 2025 | 15:51
  • 1553
  • 1
Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Централният бранител Ибрахима Конате бе освободен от лагера на националния отбор на Франция заради контузия в бедрото, като на мястото му за предстоящата световна квалификация с Исландия бе повикан Бенжамен Павар. Защитникът на Ливърпул получи контузията си още по време на срещата с Челси, заради което бе и заменен. Въпреки това той пътува за лагера на "петлите", като Дидие Дешан го остави на пейката при вчерашната победа над Азербайджан. Сега Конате е бил освободен и се завръща в Ливърпул, за да продължи лечението си. Голямата въпросителна пред шампиона на Англия е дали партньорът на Вирджил ван Дайк в центъра на защитата ще бъде готов за дербито с Манчестър Юнайтед следващия уикенд. Срещу Челси Арне Слот върна отбрана Райън Гравенберх, тъй като единствената алтернатива на Конате в момента е Джо Гомес, който доскоро също бе контузен. С дългосрочна травма е новото попълнение Джовани Леони.

По-рано днес от състава на Франция отпадна и Килиан Мбапе, който се завърна в Реал Мадрид заради проблеми в глезена.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Започна първата среща от съботните световни квалификации

Започна първата среща от съботните световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 15:59
  • 6528
  • 0
Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 1472
  • 0
Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

  • 11 окт 2025 | 15:20
  • 431
  • 0
Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

  • 11 окт 2025 | 14:55
  • 795
  • 0
Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

  • 11 окт 2025 | 14:54
  • 672
  • 0
Нюкасъл плати, за да вземе директор на Нотингам Форест

Нюкасъл плати, за да вземе директор на Нотингам Форест

  • 11 окт 2025 | 14:49
  • 841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 7432
  • 3
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 18807
  • 7
Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия

Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:08
  • 6612
  • 6
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 38965
  • 92
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 26838
  • 80
Започна първата среща от съботните световни квалификации

Започна първата среща от съботните световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 15:59
  • 6528
  • 0