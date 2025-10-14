Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА стартира подготовка за мача с Добруджа

ЦСКА стартира подготовка за мача с Добруджа

  • 14 окт 2025 | 16:38
ЦСКА стартира подготовка за мача с Добруджа
Днес представителният тим на ЦСКА започна активна подготовка за предстоящия двубой срещу Добруджа от 12-ия кръг на еfbet Лига. Към състава на Христо Янев вече се присъединиха Иван Турицов, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай, Йоанис Питас и Лумбард Делова, които имаха ангажименти с националните отбори на своите страни, а през утрешния ден се очаква завръщането и на останалите национали.

Заради различни физически проблеми на индивидуален режим се готвят Иван Турицов и Улаус Скаршем.

В дните до шампионатното гостуване "червените" ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево. Двубоят срещу Добруджа е на 19 октомври (неделя) от 15:00 часа, а тимът ни ще отпътува за Добрич в предишния ден.

