  ЦСКА
  2. ЦСКА
  "Армията" в класация заедно с "Камп Ноу"

"Армията" в класация заедно с "Камп Ноу"

  • 9 окт 2025 | 14:06
  • 3116
  • 2
Строящият се в момента нов стадион на ЦСКА получи световно признание. "Българска армия" попадна в списъка на най-чаканите нови футболни съоръжения, които ще стават готови в периода до 2030 г.

Домът на най-титулувания български клуб е показан в Топ 50 на най-чаканите бъдещи стадиони в Европа. Класацията е изготвена от профила Bondibot в YouTube, който показва клипове с плановете за бъдещи футболни съоръжения от цял свят.

Стадионът на "армейците" заема 44-о място в подреждането, а позиция след "червените" е Динамо (Букурещ). Челното място заема "Камп Ноу", който трябва да бъде готов съвсем скоро. След това са плановете за новите съоръжения на Интер и Милан, Манчестър Юнайтед, Рома, Валенсия и Челси.

