Контузия мъчи халф на ЦСКА

Приятелската среща между ЦСКА и Спортист Своге ще бъде пропусната от Улаус Скаршем, който продължава да се възстановява от контузия в коляното. Норвежецът влезе в лазарета след ремито 1:1 с Ботев Враца и до момента не е бил на разположение на Христо Янев, поел ЦСКА именно след тази среща.

27-годишният халф се готви индивидуално, като шансовете да бъде готов за двубоя с Добруджа в Добрич са минимални. Той е последният представител на норвежката колония при "червените" след разделите с Тобиас Хайнц през зимата и Джонатан Линдсет през лятото.