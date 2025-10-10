Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Контузия мъчи халф на ЦСКА

Контузия мъчи халф на ЦСКА

  • 10 окт 2025 | 09:38
  • 466
  • 0

Приятелската среща между ЦСКА и Спортист Своге ще бъде пропусната от Улаус Скаршем, който продължава да се възстановява от контузия в коляното. Норвежецът влезе в лазарета след ремито 1:1 с Ботев Враца и до момента не е бил на разположение на Христо Янев, поел ЦСКА именно след тази среща.

ЦСКА продължава с интензивните тренировки по време на паузата
ЦСКА продължава с интензивните тренировки по време на паузата

27-годишният халф се готви индивидуално, като шансовете да бъде готов за двубоя с Добруджа в Добрич са минимални. Той е последният представител на норвежката колония при "червените" след разделите с Тобиас Хайнц през зимата и Джонатан Линдсет през лятото.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 19849
  • 12
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 2887
  • 7
Оперираха национал

Оперираха национал

  • 9 окт 2025 | 18:17
  • 2353
  • 0
От утре отварят касите на стадион "Васил Левски" за България - Турция

От утре отварят касите на стадион "Васил Левски" за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 17:48
  • 1023
  • 0
ЦСКА продължава с интензивните тренировки по време на паузата

ЦСКА продължава с интензивните тренировки по време на паузата

  • 9 окт 2025 | 16:44
  • 4312
  • 5
Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19

Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19

  • 9 окт 2025 | 16:05
  • 2299
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 116350
  • 196
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 3800
  • 3
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 272
  • 0
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 687
  • 0
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 3724
  • 0
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 3020
  • 0