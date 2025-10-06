Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 5467
  • 18

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция, с която отговори на призива на феновете от сектор "Г". По-рано организираните привърженици на "армейците" поискаха от шефовете на клуба да реагират на появилите се информации за евентуално обединение с ЦСКА 1948.

"Ръководството на ЦСКА категорично изразява възмущението си от твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма („сливания“, „обединения“ и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица. Приемаме всички подобни публикации, коментари и внушения за зле скалъпени опити за всяване на интриги и напрежение в клуба и в „червената“ общност в момент, в който ЦСКА е в процес на качествена трансформация и изграждане на солидни основи за бъдещето си развитие.

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

ЦСКА е клуб със 77-годишна история и е доказана футболна марка не само в България, но и на европейската сцена. Клубът ни е социален феномен и ние носим историческа отговорност да пазим авторитета, името и обичта на милиони българи.

В тази връзка ясно искаме да изразим решимостта си да се противопоставяме на всички зложелатели и откровени манипулатори, чиято единствена цел е да отклонят ЦСКА от предприетия път към превръщането му в модерен европейски клуб, с който всички негови привърженици да се гордеят.

Цветомир Найденов се зарадва на "нулите", поиска време да помисли за обединение
Цветомир Найденов се зарадва на "нулите", поиска време да помисли за обединение

Убедени сме, че подобни „сензации“ няма как да разколебаят истинските „армейски“ фенове в подкрепата им към любимия клуб и заедно ще извървим пътя до голямата цел. Само ЦСКА!", написаха "червените".

