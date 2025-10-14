Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Румънската легенда Дан Петреску потвърди, че е получил предложение да стане старши треньор на ЦСКА. Бившият защитник на Челси беше вариант за нов наставник на “червените” след уволнението на Душан Керкез, но отказа отправената му покана, а в интервю за “Gazeta Sporturilor” разкри причините.

“Вече отказах на пет отбора от България, Полша, Египет, Саудитска Арабия и Русия. Вчера ме потърси и един от големите клубове в Казахстан. На всички казах “не” още в началото. Дори и 10 млн. евро да ми предложат, на този етап не искам да ходя никъде. През лятото ще помисля отново. Сега искам да си почина физически и психически”, заяви Петреску.

57-годишният специалист за последно беше начело на ЧФР Клуж, но напусна поста през август след шокиращата загуба с 2:7 от шведския Хекен в квалификациите на Лигата на конференциите. Петреску се бори и със здравословни проблеми, за които не разкрива подробности, но се надява скоро да се възстанови и да поднови кариерата си.

“Изпълнявам определени процедури, тренирам във фитнеса исе разхождам всеки ден. Живея в Клуж, където имам много приятели. Правя това, което не съм правил през целия си живот: почивам си”, сподели Петреску.

Снимки: Imago