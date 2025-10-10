Сектор "Г" посреща феноменалния Карлос Насар на летище "Васил Левски"

Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА
Организираните привърженици на ЦСКА ще посрещнат феноменалния тежкоатлет Карлос Насар. Снощи любимецът на България стана световен шампион за трети път, поставяйки нов световен рекорд в изтласкването. Както е известно, великият щангист е запален привърженик на столичния футболен гранд.
Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!
"Утре в 22:30 ч. очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София. Червена България се гордее със своя велик шампион!", написаха от сектор "Г" в социалната мрежа.