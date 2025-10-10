Сектор "Г" посреща феноменалния Карлос Насар на летище "Васил Левски"

Организираните привърженици на ЦСКА ще посрещнат феноменалния тежкоатлет Карлос Насар. Снощи любимецът на България стана световен шампион за трети път, поставяйки нов световен рекорд в изтласкването. Както е известно, великият щангист е запален привърженик на столичния футболен гранд.

"Утре в 22:30 ч. очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София. Червена България се гордее със своя велик шампион!", написаха от сектор "Г" в социалната мрежа.