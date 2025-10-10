Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Сектор "Г" посреща феноменалния Карлос Насар на летище "Васил Левски"

Сектор "Г" посреща феноменалния Карлос Насар на летище "Васил Левски"

  • 10 окт 2025 | 16:30
  • 2536
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА ще посрещнат феноменалния тежкоатлет Карлос Насар. Снощи любимецът на България стана световен шампион за трети път, поставяйки нов световен рекорд в изтласкването. Както е известно, великият щангист е запален привърженик на столичния футболен гранд.

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!
Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

"Утре в 22:30 ч. очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София. Червена България се гордее със своя велик шампион!", написаха от сектор "Г" в социалната мрежа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Иванов влезе в комисия на ФИФА

Георги Иванов влезе в комисия на ФИФА

  • 10 окт 2025 | 15:56
  • 689
  • 5
Над 2000 фенове от Турция пристигат за мача с България

Над 2000 фенове от Турция пристигат за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:30
  • 3569
  • 2
Пламен Николов: Всяка точка ще бъде голям успех за нашия отбор

Пламен Николов: Всяка точка ще бъде голям успех за нашия отбор

  • 10 окт 2025 | 14:48
  • 822
  • 0
Български талант впечатлява в Италия: Борислав Пенков продължава възхода си в Торино

Български талант впечатлява в Италия: Борислав Пенков продължава възхода си в Торино

  • 10 окт 2025 | 14:23
  • 1402
  • 0
ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 24810
  • 58
Локомотив (Пд) поднови тренировки

Локомотив (Пд) поднови тренировки

  • 10 окт 2025 | 13:41
  • 386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 24810
  • 58
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

  • 10 окт 2025 | 17:34
  • 796
  • 0
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 42674
  • 32
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 5311
  • 9
Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

  • 10 окт 2025 | 17:00
  • 6980
  • 0
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 9841
  • 33