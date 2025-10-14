Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Популярни
  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 1077
  • 1
По време на снощния мач Уелс - Белгия (2:4) от световните квалификации се стигна до много любопитна ситуация с участието на вратаря на гостите Тибо Куртоа.

В един момент се стигна до кратко прекъсване на двубоя, след като на терена нахлу… плъх. Тъй като животинката мина точно пред Куртоа, той се опита да я хване, но тя успя да му се изплъзна. Така гризачът продължи да се разхожда из игрището, докато не беше подгонен от крилото на домакините Бренън Джонсън.

Видеото от ситуацията набра голяма популярност в социалните мрежи, където заваляха и множество шеги с несполучливия опит на белгийския страж да хване плъха.

Снимки: Imago

