Белами след загубата от Белгия: Вкарахме им пет гола в два мача, а нямаме и точка

Селекционерът на Уелс Крейг Белами изрази разочарованието си от загубата от Белгия с 2:4. Два от головете за белгийците паднаха от дузпи, отсъдени от главния съдия Даниел Зиберт.

„Определено се гордея с играчите. Справихме се блестящо с това, към което се стремяхме. Чувството не е страхотно, защото загубихме. Имахме инерция, но дузпата им даде сили, а дори феновете притихнаха“, коментира Белами.

Белгия наказа грешките на Уелс и стъпи на първото място

„В мачовете срещу Белгия ни вкараха три пъти от дузпа. Ние им отбелязахме пет гола, но не спечелихме нито една точка, което е трудно за преглъщане. Нямам претенции към втората дузпа. Но първата? Какво да си правим ръцете?“, попита риторично той.

„Не изпитвам завист и поздравявам Белгия, но срещу нас вече бяха отсъдени четири дузпи за игра с ръка. Този път не го заслужавахме. Трябваше да реагираме, но те реагираха по-добре“, завърши Крейг Белами.

Снимки: Imago