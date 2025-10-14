Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Янис Адетокунбо: Искам да спечеля шампионска титла с Милуоки, но...

Янис Адетокунбо: Искам да спечеля шампионска титла с Милуоки, но...

  14 окт 2025
  • 396
  • 0
Въпреки обичта си към Милуоки Бъкс, суперзвездата Янис Адетокунбо заяви, че се опитва да живее в настоящето и макар да би искал да спечели още една титла с Бъкс, никога не се знае какво може да ти поднесе животът. Гръцкият национал продължава да е изправен пред множество слухове за потенциално напускане на настоящия си отбор в НБА.

След отпадането на Милуоки в първия кръг на плейофите в НБА през миналия сезон, спекулациите за трансфер зачестиха, докато Адетокунбо официално не потвърди завръщането си за 13-и сезон с екипа на Бъкс.

Той изглежда концентриран върху настоящето и обяви, че засега неговият приоритет е да покаже своята отдаденост на града и тима, като изключи всякакви разговори за бъдещето си.

"Не мога да знам какво ще ми донесе бъдещето – в момента живея в настоящето. Искам да спечеля шампионска титла с Милуоки, но никога не знаеш какво ще ти поднесе животът", коментира Янис Адетокунбо при свое участие в предаването The 2Night Show по телевизия ANT1.

Двукратният най-полезен играч в НБА навлиза в 13-ия си сезон с Милуоки, като има договор до сезон 2026/2027 с опция за допълнителна година. Той стана шампион на НБА с "Елените" през 2021-а.

През миналия сезон той постигна средно по 30.4 точки, 11.9 борби и 6.5 асистенции на мач.

Снимки: Gettyimages

