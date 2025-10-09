Янис остава верен на Бъкс, но призна, че може да промени решението си

Гръцкият баскетболист Янис Адетокунбо потвърди, че е "обвързан" с Милуоки Бъкс, като същевременно призна възможността евентуално да промени решението си в зависимост от развитието на ситуацията през следващите няколко месеца, съобщава агенция АП.

"Вярвам в този отбор", заяви двукратният най-полезен играч в НБА пред репортери след тренировката на Бъкс.

"Вярвам в съотборниците си. Тук съм, за да изведа този тим до каквото можем. Определено ще бъде трудно. Ще го правим ден след ден, но аз съм тук. Всички допълнителни неща нямат значение. Мисля, че изразих позицията си пред съотборниците си, хората, които уважавам и обичам, че в момента, в който стъпя на терена, в това съоръжение, аз нося тази фланелка. Останалото няма значение. Концентриран съм за каквото и да ми предстои", каза още Адетокунбо и добави:

"Сега, ако след 6-7 месеца променя решението си, това също е човешко. Позволено е да вземете каквото и да е решение, което искате. Но аз съм концентриран и готов за този отбор. Привързан съм към тези момчета, към този тим и треньорския щаб."

Янис Адетокунбо направи изказването си ден след като ESPN съобщи, че Милуоки Бъкс и Ню Йорк Никс са водили преговори за него през август, но така и не са постигнали споразумение за потенциална сделка. Според ESPN, Адетокунбо е посочил, че Ню Йорк е единственото място, където иска да играе извън Милуоки.

Баскетболистът е казвал многократно през годините, че иска да играе в отбор, ангажиран в битката за титлата - нещо, което той повтори на 29 септември по време на медийния ден на Бъкс.

Тимът на Милуоки, който спечели титлата през 2021 година, но отпада в първия кръг на плейофите всеки от последните три сезона, направи голям трансферен ход, подписвайки с Майлс Търнър от Индиана Пейсърс. Точно Индиана елиминира Милуоки от плейофите в два последователни сезона.

"Винаги съм искал да бъда в Милуоки, винаги съм искал да представлявам града, стига да имаме възможност да печелим", каза още Адетокунбо и допълни: "Чувствам, че имаме възможност да печелим."