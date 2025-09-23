Ник Калатес за Янис Адетокунбо: Не очакваш един от тримата най-добри играчи в света да се държи така

Ник Калатес беше гост в предаването EURO INSIDERS и направи интересно изказване по адрес на суперзвездата Янис Адетокунбо. В едно откровено интервю 36-годишният пойнт гард на Монако говори и за връзката си с националния отбор на Гърция.

"В момента се чувствам 100% грък, когато нося тази фланелка, защото съм посветил време, пот и кръв всяко лято. Играя с тези момчета и мисля, че гърците го признават и ме уважават. За мен е чест и се чувствам благословен да я нося. Правя го и за дядо си", сподели ветеранът.

"Не играя само за да прекарам лятото си с Янис, но той е невероятен. Той е страхотен човек, още по-добър извън терена и работи усилено всеки ден. Не очакваш един от тримата най-добри играчи в света да се държи така. Той е клоун, той е един от нас", добави Калатес, говорейки за характера на Янис Адетокунбо.

Снимки: Imago