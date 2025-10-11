Никс са готови на всичко за Янис Адетокунбо

Според Сам Амик от „The Athletic“, Ню Йорк Никс са готови да предложат всичко за привличането на Янис Адетокунбо, като единственият играч, който не подлежи на преговори, е Джейлън Брънсън.
Бъдещето на гръцката суперзвезда в Бъкс е един от основните въпроси, които вълнуват НБА, като името му постоянно е във фокуса на американските медии.
Информацията сочи, че Адетокунбо оценява възможностите си и в случай, че реши да напусне Милуоки, Ню Йорк и "Медисън Скуеър Гардън" изглеждат като най-вероятната и най-привлекателна дестинация за продължаване на кариерата му.