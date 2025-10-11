Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Никс са готови на всичко за Янис Адетокунбо

Никс са готови на всичко за Янис Адетокунбо

  • 11 окт 2025 | 03:29
  • 230
  • 0
Според Сам Амик от „The Athletic“, Ню Йорк Никс са готови да предложат всичко за привличането на Янис Адетокунбо, като единственият играч, който не подлежи на преговори, е Джейлън Брънсън.

Бъдещето на гръцката суперзвезда в Бъкс е един от основните въпроси, които вълнуват НБА, като името му постоянно е във фокуса на американските медии.

Информацията сочи, че Адетокунбо оценява възможностите си и в случай, че реши да напусне Милуоки, Ню Йорк и "Медисън Скуеър Гардън" изглеждат като най-вероятната и най-привлекателна дестинация за продължаване на кариерата му.

