Пау Гасол се възхити на Янис: Да играеш за страната си е нещо специално

Именитият бивш испански баскетболист Пау Гасол заяви, че е бил различен играч с националния отбор на родината си и се изказа ласкаво за настоящата суперзвезда на Гърция и Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо.

"Обичам неговата емоция. Обожавам това колко много обича страната си, гордостта, която изпитва и отдадеността към националния отбор", заяви Гасол по повод гръцкия баскетболист, който наскоро спечели бронз със съотборниците си на Европейското първенство и нарече това най-голямото постижение в кариерата си.

"Да играеш за страната си е нещо специално", каза още Пау Гасол и продължи: "Специално е да представляваш страната си, твоите хора, а феновете ви следват навсякъде."

От своя страна, сега Янис Адетокунбо се насочва към подготовката със своя Милуоки Бъкс и 13-ия си сезон в НБА.

Снимки: Imago