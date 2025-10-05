Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Адетокунбо поднови тренировки с Милуоки Бъкс след коронавирус

Янис Адетокунбо поднови тренировки с Милуоки Бъкс след коронавирус

  • 5 окт 2025 | 11:04
  • 185
  • 0
Янис Адетокунбо поднови тренировки с Милуоки Бъкс след коронавирус

Янис Адетокунбо се появи на тренировката на Милуоки Бъкс за първи път този сезон, след като пропусна първите няколко дни от лагера на тима. Той остана в родната си Гърция, за да се възстанови от коронавирус.

"Адетокунбо тренираше отделно от съотборниците си", сподели треньорът на Бъкс Док Ривърс. "Той каза, че ще му трябват около три дни", добави Ривърс.

Гръцкият баскетболист пристигна в Маями в петък. Бъкс имаха медиен ден в понеделник, но Адетокунбо участва онлайн. “Елените” започнаха лагер в Милуоки във вторник, след което отлетяха за Маями в четвъртък за няколко дни тренировки в университета във Флорида преди първия им предсезонен мач срещу Хийт в понеделник.

"Мисля, че това се отрази на тялото ми. Все още не се чувствам 100% физически", каза Адетокунбо. "Просто се справям ден след ден, връщам се във форма. Успях да играя малко, да тичам малко. Утре ще бъда по-добре. Имам около 18 дни до първия мач, така че мисля, че ще се възстановя", добави 30-годишното крило.

Адетокунбо, който ще навърши 31 години през декември, навлиза в 13-ия си сезон в НБА, всичките с Милуоки. Той е деветкратен участник в Мача на звездите, шампион на НБА, двукратен МВP на редовния сезон, МВP на финалите на НБА и е един от само двамата играчи, които са отбелязвали средно поне по 30 точки на мач през всеки от последните три сезона. Шей Гилджъс-Алекзандър от настоящия шампион Оклахома Сити Тъндър е вторият с такива показатели.

