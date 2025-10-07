Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Победа за Бъкс на старта на предсезонната подготовка, Янис не игра

Победа за Бъкс на старта на предсезонната подготовка, Янис не игра

  • 7 окт 2025 | 11:10
  • 212
  • 0
Победа за Бъкс на старта на предсезонната подготовка, Янис не игра

Сезон 2025/26 в НБА все още не е започнал официално, като отборите са в етап на подготовка, за да бъдат във форма за истински важните двубои.

В този контекст, Милуоки Бъкс на Янис и Танасис Адетокунбо изиграха първия си приятелски мач срещу Маями Хийт рано сутринта във вторник.

Янис не игра, но брат му Танасис направи първата си поява след ангажиментите си с националния отбор. За пет минути на терена той успя да запише един борба и една асистенция.

Бъкс спечелиха мача със 103:93, като най-добър за тях беше Пит Нанс, който отбеляза 15 точки. За победените Хийт се отличи Норман Пауъл с 18 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

  • 7 окт 2025 | 09:48
  • 393
  • 0
Джа Морант е с изкълчен глезен

Джа Морант е с изкълчен глезен

  • 7 окт 2025 | 06:43
  • 1369
  • 0
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12719
  • 12
Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

  • 6 окт 2025 | 22:29
  • 1338
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

  • 6 окт 2025 | 22:25
  • 2146
  • 0
Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

  • 6 окт 2025 | 22:19
  • 1897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 3779
  • 46
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 6932
  • 7
Любо Ганев е гост в Block Out

Любо Ганев е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 4003
  • 3
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 5436
  • 2
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12719
  • 12
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 19608
  • 4