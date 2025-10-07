Победа за Бъкс на старта на предсезонната подготовка, Янис не игра

Сезон 2025/26 в НБА все още не е започнал официално, като отборите са в етап на подготовка, за да бъдат във форма за истински важните двубои.

В този контекст, Милуоки Бъкс на Янис и Танасис Адетокунбо изиграха първия си приятелски мач срещу Маями Хийт рано сутринта във вторник.

Янис не игра, но брат му Танасис направи първата си поява след ангажиментите си с националния отбор. За пет минути на терена той успя да запише един борба и една асистенция.

Бъкс спечелиха мача със 103:93, като най-добър за тях беше Пит Нанс, който отбеляза 15 точки. За победените Хийт се отличи Норман Пауъл с 18 точки.