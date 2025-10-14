Популярни
  3. Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 262
  • 0

Трима играчи на ЦСКА са под въпрос за гостуването на Добруджа. Мачът в Добрич е в неделя от 15:00 часа и се очаква с огромен интерес от местните фенове. До последно обаче няма да е ясно дали някой от триото Лумбард Делова, Иван Турицов и Улуас Скаршем ще бъде на линия за този мач, пише "Мач Телеграф".

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Косоварят беше на лагера на своя национален тим, но бе пуснат по-рано, защото не е готов за игра. Той се прибра в София, където ще продължи неговото възстановяване.

Иван Турицов, който се очакваше да бъде титуляр срещу Испания заради трагичното представяне на Виктор Попов срещу Турция, пък също е с травма. Той също бе освободен от националния тим. Ако Турицов не е готов за Добруджа, то десен бек ще Давид Пастор.

Най-добре върви възстановяването на Улаус Скаршем, като се очаква норвежецът да бъде в групата за неделя.

