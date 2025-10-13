Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 3215
  • 0
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

Станаха ясни дните и часовете на мачовете от 1/16-финалите за Купата на България. Двубоите от този етап на турнира ще се проведат между 28 и 30 октомври.

Първата среща е тази между Спартак (Плевен) и Ботев (Пловдив), която ще се играе на 28.10 (вторник) от 12:45 часа. На другия ден са мачовете и на ЦСКА, и на Левски - "червените" гостуват на Севлиево от 13:30 ч., докато "сините" ще се изправят срещу Хебър в Пазарджик от 16:30 ч.

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

В четвъртък (30.10) носителят на Купата - Лудогорец, ще срещне Черноморец (Бургас) от 13:30 ч., а три часа по-късно стартира сблъсъкът между Янтра (Габрово) и ЦСКА 1948.

Купа България 1/16 финал

28.10 /вторник/ Спартак Пл - Ботев Пд 12.45

Бдин Вд - Добруджа 13.30

Рилски спортист - Локомотив Сф 13.30

Ямбол 1915 - Спартак Вн 13.30

Фратрия - Арда 15.45

Дунав Рс - Локомотив Пд 18.45

29.10 /сряда/ Миньор Пк - Черно море Вн 12.00

Севлиево - ЦСКА 13.30

Марек - Монтана 13.30

Витоша Бистрица - Берое 13.30

Спартак Пд - Славия 13.30

Спортист Св - Септември Сф 13.30

Загорец НЗ - Ботев Враца 13.30

Хебър 1918 - Левски Сф 16.30

30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец Рз 13.30

Янтра Гб - ЦСКА 1948 16.30

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мартин Методиев: Изиграхме тактически перфектно мача с Етър

Мартин Методиев: Изиграхме тактически перфектно мача с Етър

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 928
  • 1
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 9650
  • 13
Левски обяви програмата си до дербито с Черно море

Левски обяви програмата си до дербито с Черно море

  • 13 окт 2025 | 14:41
  • 1292
  • 0
Малчуган посрещна националите в Испания с фланелка на ЦСКА, Георги Иванов се разписа

Малчуган посрещна националите в Испания с фланелка на ЦСКА, Георги Иванов се разписа

  • 13 окт 2025 | 14:12
  • 1492
  • 7
Недялко Москов: Добри Козарев ме поздрави и призна, че сме ги надиграли категорично, от Гигант не отправиха удар в нашата врата

Недялко Москов: Добри Козарев ме поздрави и призна, че сме ги надиграли категорично, от Гигант не отправиха удар в нашата врата

  • 13 окт 2025 | 13:57
  • 759
  • 0
Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"

Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"

  • 13 окт 2025 | 13:45
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 8986
  • 2
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 9650
  • 13
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 16600
  • 62
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 8298
  • 24
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 12762
  • 1