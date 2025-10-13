ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

Станаха ясни дните и часовете на мачовете от 1/16-финалите за Купата на България. Двубоите от този етап на турнира ще се проведат между 28 и 30 октомври.

Първата среща е тази между Спартак (Плевен) и Ботев (Пловдив), която ще се играе на 28.10 (вторник) от 12:45 часа. На другия ден са мачовете и на ЦСКА, и на Левски - "червените" гостуват на Севлиево от 13:30 ч., докато "сините" ще се изправят срещу Хебър в Пазарджик от 16:30 ч.

В четвъртък (30.10) носителят на Купата - Лудогорец, ще срещне Черноморец (Бургас) от 13:30 ч., а три часа по-късно стартира сблъсъкът между Янтра (Габрово) и ЦСКА 1948.

Купа България 1/16 финал

28.10 /вторник/ Спартак Пл - Ботев Пд 12.45

Бдин Вд - Добруджа 13.30

Рилски спортист - Локомотив Сф 13.30

Ямбол 1915 - Спартак Вн 13.30

Фратрия - Арда 15.45

Дунав Рс - Локомотив Пд 18.45

29.10 /сряда/ Миньор Пк - Черно море Вн 12.00

Севлиево - ЦСКА 13.30

Марек - Монтана 13.30

Витоша Бистрица - Берое 13.30

Спартак Пд - Славия 13.30

Спортист Св - Септември Сф 13.30

Загорец НЗ - Ботев Враца 13.30

Хебър 1918 - Левски Сф 16.30

30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец Рз 13.30

Янтра Гб - ЦСКА 1948 16.30