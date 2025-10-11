Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 2077
  • 0

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от проверката срещу Септември и победата с 4:0. Специалистът смята, че играчите са подходили сериозно към срещата и са показали добри неща на терена.

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

“Влязохме в мача сериозно, направихме нещата, които искахме и успяхме да завършим атаки с гол. Трябва да се възползваме от качествтата на футболистите, които имаме. Днес се получиха добри взаимодействия. Смяната в мача с Локомотив не беше толкова против Брахими, а с цел да постигнем резултат. Днес той се стара много и мога да го похваля. Имах възможността да тренирам с някои от младите момчетата, видях голямо желание при тях, дори и да изостават физически, някои от тях са бъдещето на ЦСКА. Те трябва да се възползват от този път. Всичко зависи от тренировъчния процес и да показват качествтата на терена”, каза Янев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата

Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата

  • 11 окт 2025 | 09:46
  • 7432
  • 1
Марек ще отбележи 110 години с юбилеен мач

Марек ще отбележи 110 години с юбилеен мач

  • 11 окт 2025 | 09:33
  • 1231
  • 0
Евертон Бала посочи на коя позиция се чувства най-удобно и даде определение за Веласкес

Евертон Бала посочи на коя позиция се чувства най-удобно и даде определение за Веласкес

  • 11 окт 2025 | 09:24
  • 2241
  • 0
Монтела направи подарък на Валери Божинов

Монтела направи подарък на Валери Божинов

  • 11 окт 2025 | 08:00
  • 8356
  • 0
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 17749
  • 57
Марек без шестима титуляри при гостуването на Септември (Тервел) за Купата на България

Марек без шестима титуляри при гостуването на Септември (Тервел) за Купата на България

  • 11 окт 2025 | 04:39
  • 3717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 23282
  • 60
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 17749
  • 57
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 4607
  • 1
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 4305
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 4052
  • 0