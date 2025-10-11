Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от проверката срещу Септември и победата с 4:0. Специалистът смята, че играчите са подходили сериозно към срещата и са показали добри неща на терена.

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

“Влязохме в мача сериозно, направихме нещата, които искахме и успяхме да завършим атаки с гол. Трябва да се възползваме от качествтата на футболистите, които имаме. Днес се получиха добри взаимодействия. Смяната в мача с Локомотив не беше толкова против Брахими, а с цел да постигнем резултат. Днес той се стара много и мога да го похваля. Имах възможността да тренирам с някои от младите момчетата, видях голямо желание при тях, дори и да изостават физически, някои от тях са бъдещето на ЦСКА. Те трябва да се възползват от този път. Всичко зависи от тренировъчния процес и да показват качествтата на терена”, каза Янев.