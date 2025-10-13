Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за още три кръга от efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на родния шампионат ще бъде на 8 ноември (събота) от 15:00 часа.
Пловдивският сблъсък между Локомотив и Ботев пък ще се играе на 1 ноември (събота) от 14:45 ч.
XIII кръг
24.10 /петък/ Монтана 1921 - Арда 1924 Кж 15.00
Спартак 1918 Вн - Ботев Пд 17.30
Локомотив 1929 Сф - Локомотив 1926 Пд 20.00
25.10 /събота/ Ботев Вр - Септември Сф 13.00
Славия 1913 Сф - Черно море Вн 15.30
Левски Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00
26.10 /неделя/ ЦСКА Сф - Берое СЗ 17.15
27.10 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 17.30
XIV кръг
01.11 /събота/ Добруджа 1919 Дч - Спартак 1918 Вн 12.00
Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 14.45
Септември Сф - Славия 1913 17.30
02.11 /неделя/ ЦСКА Сф - Монтана 1921 12.45
Арда 1924 Кж - Левски Сф 15.15
Черно море Вн - Лудогорец 1945 17.45
03.11 /понеделник/ Берое СЗ - Локомотив 1929 Сф 16.00
Ботев Вр - ЦСКА 1948 Сф 18.15
XV кръг
07.11 /петък/ Спартак 1918 Вн - Септември Сф 15.00
Ботев Пд - Добруджа 1919 Дч 17.30
08.11 /събота/ Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 12.00
Левски Сф - ЦСКА Сф 15.00
Локомотив 1926 Пд - Берое СЗ 18.00
09.11 /неделя/ Славия 1913 - Монтана 1921 12.30
ЦСКА 1948 Сф - Черно море Вн 15.00
Лудогорец 1945 - Арда 1924 Кж 17.30