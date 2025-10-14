Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се оплака от расистки обиди в социалните мрежи. Той прикачи снимка в своя профил, на която се вижда как запалянко обижда футболиста. Парадоксалното е, че обидите са дошли от фен на "сините".

"Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят или мълчат, или искат да се снимат с мен", бе отговорът на национала на Мали.

По време на реванша с Брага пък близките на португалеца Алдаир, които бяха заели места в агитката на Левски, бяха подложени на обиди от страна на "сини" фенове. След намеса на ръководството на клуба въпросните запалянковци се извиниха на футболиста и неговото семейство.