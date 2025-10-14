Популярни
Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

  • 14 окт 2025 | 09:34
  • 512
  • 0

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се оплака от расистки обиди в социалните мрежи. Той прикачи снимка в своя профил, на която се вижда как запалянко обижда футболиста. Парадоксалното е, че обидите са дошли от фен на "сините".

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

"Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят или мълчат, или искат да се снимат с мен", бе отговорът на национала на Мали.

По време на реванша с Брага пък близките на португалеца Алдаир, които бяха заели места в агитката на Левски, бяха подложени на обиди от страна на "сини" фенове. След намеса на ръководството на клуба въпросните запалянковци се извиниха на футболиста и неговото семейство.

