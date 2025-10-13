Левски обяви програмата си до дербито с Черно море на стадион "Тича". Сблъсъкът от 12-ия кръг на efbet Лига е в неделя (19 октомври) от 17:30 часа.
"Сините" се намират на върха в класирането, като имат преднина от три точки пред втория в подреждането ЦСКА 1948.
Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"
13 октомври, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
14 октомври, вторник:
16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
15 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)
16 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)
17 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)
18 октомври, събота:
10:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)
19 октомври, неделя:
17:30 часа – „Черно море“ – „Левски“ – Първа лига, 12-ти кръг – стадион „Тича“, Варна