Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви програмата си до дербито с Черно море

Левски обяви програмата си до дербито с Черно море

  • 13 окт 2025 | 14:41
  • 524
  • 0
Левски обяви програмата си до дербито с Черно море
Слушай на живо
Слушай на живо: Черно море - Левски

Левски обяви програмата си до дербито с Черно море на стадион "Тича". Сблъсъкът от 12-ия кръг на efbet Лига е в неделя (19 октомври) от 17:30 часа.

"Сините" се намират на върха в класирането, като имат преднина от три точки пред втория в подреждането ЦСКА 1948.

Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"
Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"

13 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

14 октомври, вторник:

16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

15 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)

16 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

17 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)

18 октомври, събота:

10:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

19 октомври, неделя:

17:30 часа – „Черно море“ – „Левски“ – Първа лига, 12-ти кръг – стадион „Тича“, Варна

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

  • 13 окт 2025 | 10:03
  • 1321
  • 0
Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

  • 13 окт 2025 | 09:56
  • 18716
  • 32
Добра новина за Хулио Веласкес

Добра новина за Хулио Веласкес

  • 13 окт 2025 | 09:47
  • 3056
  • 1
Матео Стаматов започна тренировки със Септември

Матео Стаматов започна тренировки със Септември

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 1282
  • 0
Президент мина път на националите, пожела им успех

Президент мина път на националите, пожела им успех

  • 13 окт 2025 | 09:03
  • 10277
  • 16
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 12252
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 3081
  • 4
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 12252
  • 49
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 2859
  • 12
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 5531
  • 17
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 7592
  • 4
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 10005
  • 1