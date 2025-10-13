Левски обяви програмата си до дербито с Черно море

Левски обяви програмата си до дербито с Черно море на стадион "Тича". Сблъсъкът от 12-ия кръг на efbet Лига е в неделя (19 октомври) от 17:30 часа.

"Сините" се намират на върха в класирането, като имат преднина от три точки пред втория в подреждането ЦСКА 1948.

Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"

13 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

14 октомври, вторник:

16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

15 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)

16 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

17 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)

18 октомври, събота:

10:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

19 октомври, неделя:

17:30 часа – „Черно море“ – „Левски“ – Първа лига, 12-ти кръг – стадион „Тича“, Варна