  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Зума за Добромир Жечев: Справяше се дори с най-големите нападатели в света

Зума за Добромир Жечев: Справяше се дори с най-големите нападатели в света

  • 13 окт 2025 | 16:30
  • 962
  • 0
Зума за Добромир Жечев: Справяше се дори с най-големите нападатели в света

"Един по един си отиват приятелите ми от футболните години. Когато най-голямото ни щастие беше да играем футбол. А то се умножаваше многократно, когато играехме пред пълни стадиони и виждахме радостта, която носим на хората. Не мога да опиша с думи болката, която изпитах, когато научих, че от този свят си е отишъл Добромир Жечев. За мен, а и за поколението ни той бе просто Бобата. Уникален футболист, предан приятел и преди всичко голям човек", заяви легендата на Локомотив (Пловдив) и българския футбол Христо Бонев пред "Марица". 

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол
Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

"Той и Гунди бяха хората, които ме посрещнаха в националния отбор и ми помогнаха най-много, когато едва на 20 години ме повикаха за първи път. Когато Бобата играеше зад мен, аз нямах притеснения. Беше твърд като скала и никога не отстъпваше, независимо срещу кой играеше. Той можеше и се справяше дори с най-големите нападатели в света. 

Прощаваме се с Добормир Жечев в сряда
Прощаваме се с Добормир Жечев в сряда

Постигна нещо, което никой друг български футболист не е - игра на четири световни първенства. Спечели много титли с любимия си Левски, спечели любовта на много хора, като треньор даде път на много млади момчета, които впоследствие станаха големи играчи. Бобата беше от малцината, които славата не ги промени. 

Да станем на крака и да изпратим с аплодисменти Добромир Жечев - последният голям мъжкар във футбола ни", призова Зума.

