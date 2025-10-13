Алези продава болид на Ферари от сезон 1992 във Формула 1

Бившият пилот във Формула 1 Жан Алези ще продаде на търг един от автомобилите, с които се е състезавал в световния шампионат – Ферари F92А от 1992 година. След края на сезона французинът получи шасито с №136 като подарък от Скудерията, а през януари колата излиза на търг, организиран от френската компания Artcurial Motorcars.

Болидът е напълно възстановен от подразделението на Ферари, които се занимава с ретро автомобили, Алези завъртя няколко демонстрационни обиколки с него на „Фиорано“, а след това колата отново беше прибрана във вилата на пилота близо до Авиньон.

🔴 Jean Alesi is putting his 1992 Ferrari F92A up for auction 🔴



Alesi was given the car by Ferrari at the end of the (largely miserable!) 1992 F1 season, and he has had it on display in his gym at home - as you can see from the reflection in the back of this picture! 📸 🏋🏻‍♂️ pic.twitter.com/jwfK6gixZt — Bring Back V10s Podcast (@BBV10s) October 13, 2025

Болидът е с оригиналния си V12 двигател с обем 3,5 литра с мощност 750 конски сили. Всички механични и електронни компоненти също са оригинални.

„С това Ферари е свързана част от живота ми, това е символ на страстната ми любов към Ферари, също така е и символ на ерата, в която постигането на високи скорости беше най-важно – обясни Алези, който се състезава във Формула 1 от 1989 до 2001 година. – Надявам се, че колата ще попадне в ръцете на ентусиаст, която ще я върне на пистата. Ще чакам новия собственик на „Пол Рикар“.

Алези е президент на френската писта „Пол Рикар“ и специално отбеляза, че се надява там да гледа отново болида F92A.

С този автомобил Скудерията записа слаб сезон през 1992, като Алези и съотборникът му Иван Капели спечелиха едва 21 точки и Ферари завърши на 4-о място при конструкторите. Но Алези успя да се качи два пъти на подиума – в Барселона и в Монреал.

Снимки: Gettyimages