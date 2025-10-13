Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Окон: В училище ме наричаха циганин защото живеехме в каравана

Окон: В училище ме наричаха циганин защото живеехме в каравана

  • 13 окт 2025 | 19:35
  • 421
  • 0

Пилотът на Хаас във Формула 1 Естебан Окон се върна към детството си в интервю за френския YouTube канал Legend и разказа за някои проблеми, с които се сблъскват децата, които са се захванали с картинг от ранна възраст.

В началото на кариерата на Окон бюджетът са картинг състезанията се осигурява от родителите му, като те продават семейните къща и сервиз за автомобили и заживяват в каравана, като бащата на Естебан Лоран поема ролята на негов механик и инженер.

Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин
Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин

Естебан започва да печели титли и след това излиза на международната сцена, което означава още повече пътувания, а това не се посреща добре от учителите и съучениците му.

„Прибирахме се от състезание в неделя вечер, а на сутринта се будех пред училище – разказа Окон. – Така беше по-лесно, тъй като живеехме в каравана. През по-голямата част от времето живеехме при братовчедите ми, паркирахме караваната при тях. Но като се прибирахме от състезание спирахме направо пред училище и аз на сутринта оттам влизах в клас.

Звезда от Формула 2 ще кара вместо Сайнц в Мексико
Звезда от Формула 2 ще кара вместо Сайнц в Мексико

„Нямах много приятели в училище. Много от децата ми казваха: „Ти си циганин, какво правиш тук?“ Аз уважавам много ромите, защото от тях купихме нашата каравана! Съучениците ми се подиграваха, определено не ми беше лесно.

„Пропусках много часове, тъй като в петък вече трябваше да карам в свободните тренировки. Дори директорът ми каза: „Трябва да спреш с картинга, няма да пробиеш. Това е спорт за богати. Няма смисъл да се занимаваш.“ Е, господине, благодаря, че ми разбихте мечтите, но аз успях!

„Тъжно е да казваш на 10- или 11-годишно дете, че няма да може да сбъдне мечтите си.“

Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари
Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари
 Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 939
  • 0
Прогноза: Въпрос на време е Цунода да загуби мястото си в Ред Бул

Прогноза: Въпрос на време е Цунода да загуби мястото си в Ред Бул

  • 13 окт 2025 | 15:08
  • 587
  • 0
Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

  • 13 окт 2025 | 14:17
  • 640
  • 0
Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

  • 13 окт 2025 | 14:03
  • 1051
  • 0
Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

  • 13 окт 2025 | 13:47
  • 1134
  • 2
Мерцедес прати Ботас в Южна Корея

Мерцедес прати Ботас в Южна Корея

  • 13 окт 2025 | 13:20
  • 894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 15491
  • 8
Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 13 окт 2025 | 19:45
  • 1258
  • 1
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 7190
  • 2
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 12093
  • 21
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 18594
  • 67
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 14370
  • 1