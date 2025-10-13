Окон: В училище ме наричаха циганин защото живеехме в каравана

Пилотът на Хаас във Формула 1 Естебан Окон се върна към детството си в интервю за френския YouTube канал Legend и разказа за някои проблеми, с които се сблъскват децата, които са се захванали с картинг от ранна възраст.

В началото на кариерата на Окон бюджетът са картинг състезанията се осигурява от родителите му, като те продават семейните къща и сервиз за автомобили и заживяват в каравана, като бащата на Естебан Лоран поема ролята на негов механик и инженер.

Естебан започва да печели титли и след това излиза на международната сцена, което означава още повече пътувания, а това не се посреща добре от учителите и съучениците му.

„Прибирахме се от състезание в неделя вечер, а на сутринта се будех пред училище – разказа Окон. – Така беше по-лесно, тъй като живеехме в каравана. През по-голямата част от времето живеехме при братовчедите ми, паркирахме караваната при тях. Но като се прибирахме от състезание спирахме направо пред училище и аз на сутринта оттам влизах в клас.

„Нямах много приятели в училище. Много от децата ми казваха: „Ти си циганин, какво правиш тук?“ Аз уважавам много ромите, защото от тях купихме нашата каравана! Съучениците ми се подиграваха, определено не ми беше лесно.

„Пропусках много часове, тъй като в петък вече трябваше да карам в свободните тренировки. Дори директорът ми каза: „Трябва да спреш с картинга, няма да пробиеш. Това е спорт за богати. Няма смисъл да се занимаваш.“ Е, господине, благодаря, че ми разбихте мечтите, но аз успях!

„Тъжно е да казваш на 10- или 11-годишно дете, че няма да може да сбъдне мечтите си.“

