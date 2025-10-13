Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин

Състезателният уикенд за Гран При на САЩ тази седмица може да се окаже изключително интересен с оглед на изпитанията, пред които ще се изправят отборите във Формула 1.

Първото от тези изпитания е свързано с избора на гуми на Пирели за пистата в Остин, като едва за втори път този сезон италианците предлагат гуми, при които се прескача един модел – най-твърдите ще са С1, средно твърдите – С3, а най-меките – С4. Такова решение беше използвано и в Белгия, но лошото време на „Спа“ не позволи да видим как това щеше да се отрази на стратегията в състезанието.

Миналата година най-твърдият модел на COTA беше С2, а другите два типа бяха същите.

Според Пирели, увеличената разлика в представянето на отделните типове гуми трябва да осигури повече стратегически възможности за отборите.

„Ако един пилот предпочита най-бавните сликове С1, които обаче дават най-постоянно представяне, то той може да изкара състезанието с един стоп, като ги комбинира с С3 – се казва в превюто на Пирели за Гран При на САЩ. – От друга страна, използването на С3 и С4, като С4 е подобрени показатели относно деградацията, ще осигури по-бързи обиколки, но тази стратегия почти сигурно ще изисква два бокса.“

Също така, в Остин ще има и спринт, пак също като в Белгия. А това означава само една едночасова тренировка за усвояване на различните модели сликове.

Миналата година повечето отбори избраха стратегията с един бокс, а само няколко коли се ориентираха към тази с две спирания в пита.

