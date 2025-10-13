Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин

Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин

  • 13 окт 2025 | 19:12
  • 412
  • 0

Състезателният уикенд за Гран При на САЩ тази седмица може да се окаже изключително интересен с оглед на изпитанията, пред които ще се изправят отборите във Формула 1.

Първото от тези изпитания е свързано с избора на гуми на Пирели за пистата в Остин, като едва за втори път този сезон италианците предлагат гуми, при които се прескача един модел – най-твърдите ще са С1, средно твърдите – С3, а най-меките – С4. Такова решение беше използвано и в Белгия, но лошото време на „Спа“ не позволи да видим как това щеше да се отрази на стратегията в състезанието.

Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари
Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари

Миналата година най-твърдият модел на COTA беше С2, а другите два типа бяха същите.

Според Пирели, увеличената разлика в представянето на отделните типове гуми трябва да осигури повече стратегически възможности за отборите.

Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари
Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

„Ако един пилот предпочита най-бавните сликове С1, които обаче дават най-постоянно представяне, то той може да изкара състезанието с един стоп, като ги комбинира с С3 – се казва в превюто на Пирели за Гран При на САЩ. – От друга страна, използването на С3 и С4, като С4 е подобрени показатели относно деградацията, ще осигури по-бързи обиколки, но тази стратегия почти сигурно ще изисква два бокса.“

Също така, в Остин ще има и спринт, пак също като в Белгия. А това означава само една едночасова тренировка за усвояване на различните модели сликове.

Миналата година повечето отбори избраха стратегията с един бокс, а само няколко коли се ориентираха към тази с две спирания в пита.

Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 937
  • 0
Прогноза: Въпрос на време е Цунода да загуби мястото си в Ред Бул

Прогноза: Въпрос на време е Цунода да загуби мястото си в Ред Бул

  • 13 окт 2025 | 15:08
  • 587
  • 0
Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

  • 13 окт 2025 | 14:17
  • 640
  • 0
Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

  • 13 окт 2025 | 14:03
  • 1051
  • 0
Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

  • 13 окт 2025 | 13:47
  • 1134
  • 2
Мерцедес прати Ботас в Южна Корея

Мерцедес прати Ботас в Южна Корея

  • 13 окт 2025 | 13:20
  • 894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 15477
  • 8
Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 13 окт 2025 | 19:45
  • 1255
  • 1
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 7188
  • 2
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 12090
  • 21
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 18593
  • 67
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 14367
  • 1