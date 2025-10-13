Ще остане ли Макс в битката за титлата след Остин?

Гран При на САЩ в Остин в неделя дава възможност на Макс Верстапен да свие още разликата с лидера в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри. Статистиката сочи, че Макс е спечелил три от последните четири състезания в Остин, дали обаче и сега той ще е в челото на колоната?
След последните промени по колата на Ред Бул, сред които акцентът е новият под, Макс записа две победи и едно второ място – беше първи на „Монца“ и в Баку, а в Сингапур го изпревари само Джордж Ръсел.
Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин
Преди старта на Гран При на Италия Макс изоставаше на 104 точки от Пиастри, сега разликата е 63.
И по-важното, от появата на новия под на RB21, който работи отлично с останалата част от аеропакета на колата и окачването, Верстапен няма състезание, в което да е завършил зад двамата пилоти на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.
Окон: В училище ме наричаха циганин защото живеехме в каравана
Миналата година Макс остана трети в Остин, а преди това записа три поредни победи, но при доста по-слаба конкуренция и сега ще е интересно да видим как работи на трасето в Тексас променения автомобил на Ред Бул, защото това може да се окаже решаващо за битката за титлата.
Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари
Снимки: Gettyimages