Звезда от Формула 2 ще кара вместо Сайнц в петък

Един от претендентите за титлата във Формула 2 Люк Браунинг ще смени Карлос Сайнц в едната кола на Уилямс в първата свободна тренировка за Гран При на САЩ в Остин. Браунинг е част от академията за млади пилоти на Уилямс и това ще е второто му участие в свободна тренировка тази година с болид на тима.

През 2025 Браунинг кара в Бахрейн, а миналата година получи шанс в първата тренировка в Абу Даби. Браунинг участва и в програмата на Уилямс за тестове с по-стари автомобили от Формула 1.

Two becomes three for @LukeBrown1ng 🛣️



After taking part in FP1 at Abu Dhabi last year and Bahrain earlier in the season, the Brit will get another @F1 FP1 opportunity when he takes over driving duties from Carlos Sainz at Mexico 🇲🇽#F2 #RoadToF1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/2m9f6K61Oe — Formula 2 (@Formula2) October 13, 2025

Два кръга преди края на сезона във Формула 2 Браунинг е трети в класирането със 161 точки, като пред него са водачът Леонардо Форнароли със 188 и Джак Крауфорд със 169.

“Много съм благодарен, че получавам още един шанс да карам в свободна тренировка за Уилямс и за втори път да съм зад волана на FW47 - обясни Браунинг. - Работя сериозна, за да се подготвя за този шанс и да го използвам максимално, като нямам търпение да седна отново в автомобил от Формула 1.”

Снимки: Gettyimages