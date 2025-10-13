Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Звезда от Формула 2 ще кара вместо Сайнц в петък

Звезда от Формула 2 ще кара вместо Сайнц в петък

  • 13 окт 2025 | 17:00
  • 210
  • 1

Един от претендентите за титлата във Формула 2 Люк Браунинг ще смени Карлос Сайнц в едната кола на Уилямс в първата свободна тренировка за Гран При на САЩ в Остин. Браунинг е част от академията за млади пилоти на Уилямс и това ще е второто му участие в свободна тренировка тази година с болид на тима.

През 2025 Браунинг кара в Бахрейн, а миналата година получи шанс в първата тренировка в Абу Даби. Браунинг участва и в програмата на Уилямс за тестове с по-стари автомобили от Формула 1.

Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс
Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

Два кръга преди края на сезона във Формула 2 Браунинг е трети в класирането със 161 точки, като пред него са водачът Леонардо Форнароли със 188 и Джак Крауфорд със 169.

“Много съм благодарен, че получавам още един шанс да карам в свободна тренировка за Уилямс и за втори път да съм зад волана на FW47 - обясни Браунинг. - Работя сериозна, за да се подготвя за този шанс и да го използвам максимално, като нямам търпение да седна отново в автомобил от Формула 1.”

Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари
Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари
 Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

