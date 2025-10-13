Бътън е против освобождаването на Васьор от Ферари

През миналата седмица в Германия се появиха сериозни слухове, че Ферари може да освободи шефа на тима си във Формула 1 Фредерик Васьор и на мястото му да дойде уволненият през юли от Ред Бул Кристиан Хорнър. Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън е на мнение, че потенциалната смяна на Васьор при прехода към новите технически правила във Формула 1, ще се отрази зле на Скудерията.

“Не може да се страхуваш от провала - обясни Бътън. - Но сякаш във Ферари се случва това. Мисля, че всеки там усеща, че е лесно заменим и това определено не е приятно усещане.

“Трябва да има постоянство в работата на тима. Това дава увереност на всички в отбора, това дава увереност и на пилотите.

“Надявам се, че догодина няма да стане (Ферари да освободи Васьор). Надявам се, че ще работят заедно през цялата 2026, защото за първото състезание догодина ще има големи промени във Формула 1, като това ще важи и за последната надпревара. Така че, цялата година ще е предизвикателство.

“Ферари е страхотен тим, мисля, че отборът има добро ръководство и също така няма как да имаш по-добри пилоти от тези на Скудерията, нали?”

