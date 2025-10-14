Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 359
  • 0

Варна или София?

Кой град ще домакин на ЕвроВолей 2026?

На тези въпроси отговор ще бъде даден днес след заседанието но Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ), който стартира днес в 10:00 часа в офиса на централата ни.

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

България спечели домакинство на ЕвроВолей 2026 с Варна, но след успеха на България на Световното първенство във Филипините, където възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини стигнаха до сребърния медал, все повече е възможно двубоите да бъдат преместени в София в “Арена София”.

България е съдомакин на ЕвроВолей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия от 9 до 26 септември.

Официално: София отпусна 500 000 лева за ЕвроВолей 2026
Официално: София отпусна 500 000 лева за ЕвроВолей 2026

Столичният общински съвет (СОС) вече гласува за бъдат отпуснати 500 000 лева за ЕвроВолей 2026, ако то се проведе в София.

Столицата получи подкрепа и от кмета на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена София" би могла да посрещне огромния наплив от зрители
Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена София" би могла да посрещне огромния наплив от зрители

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев също очаква София да е изборът на БФВ, защото в столицата повече хора ще могат да гледат двубоите на живо.

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026
Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

България е домакин на Група В и у нас ще се играят двубоите и от 1/8-финалите и 1/4-финалите.

Какво ще е решението на БФВ?

Следете на живо в Sportal.bg!

