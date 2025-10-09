Популярни
Официално: София отпусна 500 000 лева за ЕвроВолей 2026

  • 9 окт 2025 | 12:27
  • 2786
  • 7

Столичният общински съвет (СОС) отпусна 500 000 лева от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол (БФВ) за покриване на разходите по подготовката и организирането на домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Съгласно приетия доклад, БФВ се ангажира да популяризира Столична община като партньор на събитието.

Предложението беше включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка.

Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

С 54 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предложението беше прието единодушно.

По този начин съвсем скоро се очаква Европейската конфедерация по волейбол (CEV) да официализира това, че София ще приеме мачовете на Евроволей 2026, а не Варна, както бе първоначално обявено.

Шампионатът на Стария континент ще се състои от 10 до 27 септември, а останалите домакини са Финландия, Италия и Румъния.

Снимки: Владимир Иванов

