Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

  • 12 окт 2025 | 14:48
  • 557
  • 0

„Арена София“ ще бъде свободна на датите, на които са мачовете на българския национален отбор по волейбол на европейското първенство догодина. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Според информацията срещите могат да бъдат преместени от Варна в София, но решението ще бъде взето от Българската федерация по волейбол на 14 октомври.

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

„По-големият брой зрители, които могат да посетят „Арена София“ в София, е причината за преместването на европейското първенство. Успяхме да освободим въпросните дати, защото залата беше ангажирана и Столична община ще помогне финансово. Държавата също е изпълнила своя ангажимент, след като е платила таксата за участие над 2 милиона и половина, за да бъдем домакини на това първенство", отбеляза Пешев пред БНТ1.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

  • 12 окт 2025 | 16:01
  • 350
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

  • 12 окт 2025 | 15:28
  • 405
  • 0
Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

  • 12 окт 2025 | 14:58
  • 473
  • 1
Матей Казийски излиза срещу Дея днес

Матей Казийски излиза срещу Дея днес

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 609
  • 0
Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

  • 12 окт 2025 | 14:36
  • 440
  • 0
Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

  • 12 окт 2025 | 14:30
  • 417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България на живо! Един отбор от Втора лига засега е аут

Купата на България на живо! Един отбор от Втора лига засега е аут

  • 12 окт 2025 | 16:12
  • 68762
  • 36
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 12356
  • 8
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 10744
  • 19
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 3124
  • 5
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, падна първият гол за деня

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, падна първият гол за деня

  • 12 окт 2025 | 16:02
  • 9156
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 2975
  • 2