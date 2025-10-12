Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

„Арена София“ ще бъде свободна на датите, на които са мачовете на българския национален отбор по волейбол на европейското първенство догодина. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Според информацията срещите могат да бъдат преместени от Варна в София, но решението ще бъде взето от Българската федерация по волейбол на 14 октомври.

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

„По-големият брой зрители, които могат да посетят „Арена София“ в София, е причината за преместването на европейското първенство. Успяхме да освободим въпросните дати, защото залата беше ангажирана и Столична община ще помогне финансово. Държавата също е изпълнила своя ангажимент, след като е платила таксата за участие над 2 милиона и половина, за да бъдем домакини на това първенство", отбеляза Пешев пред БНТ1.

