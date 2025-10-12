Популярни
Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена София" би могла да посрещне огромния наплив от зрители

  • 12 окт 2025 | 18:36
  • 475
  • 0

Кметът на София Васил Терзиев присъства на финала на Маратона на София. 42-то издание на състезанието бе излъчено пряко по БНТ 3.

"Осем хиляди човека направиха този празник. Благодаря на всички участници, спонсори, организатори за страхотното събитие", започна Терзиев.

"Винаги съм казвал, че приоритет трябва да бъде спорт, образование, култура, защото това ни изгражда като общество и забравяме за различията ни и проблемите, които си ни гонят всеки ден и които трябва да ги решаваме и тях заедно. Спортът ни събира по един невероятен начин и се надявам тази енергия все повече да я виждаме във всичко, което се случва в този град", обясни кметът на София.

Той бе попитан и за домакинството на София на европейското първенство по волейбол за мъже догодина.

"Ние направихме необходимото, за да може да се случи. Предвид огромния интерес, смятаме че "Арена София” би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни. Надявам се да стане и там един невероятен турнир и да се поздравим с много успехи", завърши Терзиев.

