На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

Президентът на Българската федерация по волейбол – Любо Ганев, разкри, че на 14 октомври на заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) ще вземат решение кой град ще приеме мачове от ЕвроВолей 2026 за мъже .

България един от 4-те домакини на ЕвроВолей 2026 , като първоначално мачовете у нас трябваше да се играят във Варна, но сега е по-вероятно мачовете да бъдат в София заради по-големия капацитет на зала “Арена София” (12 500 зрители) и сериозните инвестиции, които правят в столицата.

Къде България ще е домакин на двубоите от ЕвроВолей 2026?

Предложението по преместване на града-домакин първо е дошло от Европейската волейболна конфедерация, за да може повече фенове да гледат мачовете на живо в залата.

Официално: София отпусна 500 000 лева за ЕвроВолей 2026

„След решението на Софийска община, което е днес, остават няколко неща, чакаме документи от Министерството на спорта, тъй като бяхме заявили, че ще бъде във Варна, че ще позволи преместването, както и от Европейската конфедерация, което вече получихме. След това ще имаме заседание на Управителния съвет. Каквото и да решим, както в националния отбор не разделяме кой е по-важен, така и няма как да разделяме гражданите на България, защото това е националният отбор на България и той ще играе за феновете на България. Апелирам за подкрепа във всеки град. Ако изберем София, го правим за това, че във всяка зала има около 2000 блокирани места за официални лица и др. Ако е във Варна, ще продадем 3000 билета, а в София – 10 000 Билета. Искаме да дадем възможност на феновете да дойдат да видят и да се докоснат до своите любимци. Нека не се делим на градове, всички сме българи и трябва да подкрепим националния отбор. На 14 октомври в 10:00 часа имаме Управителен съвет на БФВ, на който ще вземем заключителното решение“, заяви Любо Ганев специално пред Sportal.bg.

„Ние имаме потвърждения от ММС, но те са само устни, очакваме и писмени, за да информираме CEV, който е дал принципно съгласие. От CEV са разрешили, защото целта е да се играе пред по-пълни зали и повече фенове. От Европейската конфедерация ни казаха, че трябва да играем във възможно най-големите зали. Ние няма да делим хората, дали си от София, Варна или Бургас. Ще разчитаме на публиката за първите домакински мачове на тези момчета, които станаха световни вицешампиони. Трябва да осигурим на феновете най-добрите условия. Благодаря на Община Варна, която направи всичко възможно, но сега се появи тази възможност“, добави Любо Ганев.

Снимки: Владимир Иванов