Пълен абсурд: Най-слабият отбор в Европа може да се озове на бараж за Мондиал 2026

Сан Марино, убедително най-слабият национален отбор в европейските квалификации, таи неочаквана надежда за класиране на Световното първенство. Въпреки че скромният тим претърпя седем загуби и допусна цели 32 гола, тази малка държава може да получи възможност да напише едно от най-големите изненади в историята на футбола.

Това съвсем не е шега, а дори е твърде възможно Сан Марино да има изгода да инкасира ново тежко поражение, като ключът към потенциалното им класиране за Мондиала се крие заради класирането на отбора в Лигата на нациите. Но как такова абсурдно развитие е възможно?

Като победител в своята група в дивизия "D“ на Лигата на нациите, Сан Марино придоби теоретичен шанс за бараж, а тази възможност сега става все по-реална. Системата на квалификациите в Европа е такава, че 12 победители в групите ще се класират директно за Мондиала, докато останалите четири места ще бъдат запълнени от победителите в баражите. В баражите ще участват 16 отбора: 12 от вторите отбори в квалификациооните групи и 4 най-добре класирани отбора от Лигата на нациите, които не са се класирали чрез квалификациите.

Именно тук се крие шансът за Сан Марино. В техен интерес е колкото се може повече отбори, които са били успешни в Лигата на нациите, да си осигурят класиране чрез редовните квалификации, с което ще се „освободи“ място за тях.

We've warned about it on Thursday, but now it's even more likely to happen.



If 🇧🇦 BiH do not beat 🇷🇴 Romania, it will be in 🇸🇲 San Marino's best interest to LOSE to 🇷🇴 Romania last matchday by AS MANY GOALS AS POSSIBLE to maximize their chances of reaching WC playoffs via UNL.… pic.twitter.com/NSJHgRxSwb — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Симпатягите от Сан Марино ще стискат палци за северните ни съседи Румъния, с които са в една квалификационна група, като ще се надяват комшиите да завършат на една от първите две позиции. След снощната драматична победа над Австрия с 1:0, румънците са само на три точки зад втория в класирането Босна и Херцеговина, като двата тима ще се срещнат в директен двубой след месец. Ако Румъния загуби този мач, шансовете на Сан Марино приключват. В противен случай обаче те остават, а в последния кръг Румъния пък играе именно срещу аутсайдера в групата, докато Австрия приема Босна.

Ироничното е, че тъй като при равни точки ще се гледа общата голова разлика, скромният тим ще има полза да ... загуби с колкото се може повече голове от северните ни съседи. Само преди няколко дни Сан Марино отстъпи на Австрия с разгромното 0:10, а вчера пък загуби от Кипър с 0:4 у дома.

В момента почти всички победители в групите от дивизии „А“ и „В“ на Лигата на нациите се намират на позиции, които водят директно до Мондиала или до бараж. Уелс е изключение, но е близо до второто място. Облекчаващо за Сан Марино обстоятелство е, че "драконите" са в група със Северна Македония, която също беше победител в група в Лигата на нациите, така че едно място от тази група със сигурност ще бъде запълнено.

Кипър нямаше проблеми срещу аутсайдера в групата, Питас игра малко над час

За да се класира Сан Марино за бараж за Мондиал 2026, е необходимо още само две от петте национални отбора (Уелс, Северна Македония, Румъния, Швеция и Северна Ирландия) да продължат напред (тоест да са първи или втори) чрез квалификациите. Предвид текущото състояние на класиранията в групите, такъв сценарий е изключително вероятен.