Тухел: Футболисти с изключителни качества и характер винаги ще имат шанс

Футболисти с изключителни качества и характер винаги ще имат шанс да бъдат включени в състава на Англия за Световното първенство, каза селекционерът Томас Тухел, като предприема поетапен подход към изграждането на отбора.

Тухел запази състава след победите в квалификациите от група К миналия месец срещу Андора и Сърбия за приятелския мач срещу Уелс в четвъртък и за квалификацията за Световното първенство срещу Латвия, но не повика играчи като Джуд Белингам и Фил Фоудън.

Контузии извадиха от игра Хари Кейн, Рийс Джеймс и Нони Мадуеке, всички от които участваха при успеха с 5:0 над Сърбия.

Въпреки отсъствията, решението на Тухел беше оправдано, тъй като Англия си осигури осма поредна победа над Уелс на "Уембли".

"В момента става въпрос само за играчите, които са на лагер. Те също го заслужават. И аз все още съм абсолютно убеден, че момчетата, които бяха в състава срещу Сърбия и срещу Андора, заслужават да бъдат на този лагер. Фокусът трябва да бъде върху това", каза Тухел пред британските медии.

"Вратата е винаги отворена за всеки, който иска да се включи. Срещу Уелс имахме четири смени в сравнение с мача в Сърбия. Бяхме принудени да направим четири смени, но всичко беше безпроблемно и всички, които започнаха, играха със същата енергия . . . Радваме се, че можем да докажем още една теза. Следващият лагер е следващата номинация. Номинацията идва и след това винаги има отворена врата за топ качества, топ характери. Сега сме октомври, така че вървим стъпка по стъпка", добави селекционерът.

Полузащитникът Деклан Райс каза, че с нетърпение очаква Белингам, Фоудън и Коул Палмър в следващия лагер.

"Очевидно сме невероятен отбор и те също са в състава. Нека не се отклоняваме от това. Това, което направиха с екипа на Англия, е невероятно. Като отбор искаме да продължим да интегрираме всички колкото е възможно повече преди Световното първенство", заяви Райс.