  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Дешан коментира контузията на Мбапе и обяви кой ще е капитан срещу Исландия

Дешан коментира контузията на Мбапе и обяви кой ще е капитан срещу Исландия

  • 12 окт 2025 | 14:48
  • 743
  • 1
Селекционерът на Франция Дидие Дешан говори пред Telefoot за актуалните теми в състава на "петлите".

Селекционерът на Франция Дидие Дешан говори пред Telefoot за актуалните теми в състава на “петлите”.

Разбира се, отново централна тема бе контузията на голямата звезда и капитан Килиан Мбапе в световната квалификация срещу Азербайджан, спечелена с 3:0.

Мбапе може да пренапише историята в следващата година
Мбапе може да пренапише историята в следващата година

„ Дали трябваше да играе толкова много? Винаги можем да си задаваме този въпрос, но аз проведох много разговори с Килиан – през седмицата, преди мача, на полувремето, както и през второто полувреме... Никой не е застрахован. Състоянието му не се е влошило. Болката не се е усилила, но във футбола има сблъсъци“, коментира Дидие Дешан днес.

“Точно преди да го извадя, той получи удар на същото място, където изпитваше болка в глезена. Естествено, веднага спря. Без този сблъсък, предвид формата му, нямаше да има никакъв проблем. Във футбола има контакти и за съжаление могат да се получат контузии“, допълни той.

Специалистът обяви, че стражът на Милан Майк Менян ще бъде капитан на Франция срещи Исландия в отсъствието на Мбапе, което ще е за първи път в кариерата на вратаря за “петлите”.

Задачата на селекционера е усложнена от многобройните контузии в атака (Мбапе, Баркола, Дембеле, ШеркиДуе, Тюрам...). “Това не е главоблъсканица. Адаптирам се. Има други играчи, които са тук и на които имам доверие. Разчитам на тях за този труден мач, както заради обстановката, така и заради качествата на исландския отбор. Това е тим, който ни създаде проблеми на „Парк де Пренс“, когато ги посрещнахме”, каза още специалистът.

Селекционерът на Франция уточни също, че ще има промени в стартовия състав в сравнение с този, който започна срещу Азербайджан. „Бях предвидил разпределението на игровото време, тъй като има само три дни между двата мача и дълго пътуване, което не е идеално за възстановяването“, каза Дешан.

Снимки: Imago

