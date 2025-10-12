Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  Мбапе може да пренапише историята в следващата година

Мбапе може да пренапише историята в следващата година

  12 окт 2025 | 11:04
  • 883
  • 0
Мбапе може да пренапише историята в следващата година

Капитанът на Франция Килиан Мбапе продължава да пише история и трупа голове на своята сметка, а бурното начало на сезона, в което записа 9 гола в Ла Лига и още 5 в Шампионската лига, все повече го приближава към нова доза рекорди, които може да подобри и с националната фланелка. Нападателят вече натрупа 53 гола за “петлите” и е все по-близо до се превърне в голмайстор номередно в историята на националния отбор. Позиция, която в момента се държи от Оливие Жиру с неговите 57 попадения.

Франция без капитана си Мбапе срещу Исландия
Франция без капитана си Мбапе срещу Исландия

Вторият рекорд би могъл да бъде с още по-голяма стойност и може да бъде атакуван едва през следващото лято. Мбапе вече натрупа 12 попадения на Световните първенства през 2018 година, когато спечели и титлата, както и през 2022, когато достигна до финала и отбеляза хеттрик в него. До момента номер едно по попадения на световни първенства е Мирослав Клозе със своите 16 гола и е следван от бразилската легенда Роналдо с 15, както и от Томас Мюлер с 14. Самият Мбапе дели една позиция с Пеле, с който имат по 12, но нов успешен рейт на шампионата в САЩ, Канада и Мексико може да му донесе и първото място в подобна престижна класация.

В Реал се успокоиха за Мбапе
В Реал се успокоиха за Мбапе
