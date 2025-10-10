Мачът Норвегия – Израел ще има и сериозно политическо напрежение

Домакинството на Норвегия срещу Израел утре в световна квалификация минава през сериозно политическо напрежение. Отборът на Стале Солбакен води групата си с безупречен актив и на препълнения стадион „Улевал“ в Осло може да си осигури място минимум на баражите за Мондиала. Спортът и политиката тук обаче вървят ръка за ръка, тъй като Норвежката футболна асоциация (NFF) дари всички приходи от мача за хуманитарна помощ в Газа.

Лизе Клавенс, президент на NFF и член на Изпълнителния комитет на УЕФА, по-рано открито заяви, че Израел трябва да бъде изключен от международния футбол, както Русия след инвазията в Украйна. С това Норвегия на практика е единствената европейска страна, която заема толкова твърда позиция в конфликта.

Дипломатическите отношения между Норвегия и Израел на практика прекъснаха през последните месеци, след като Осло призна палестинската държава, а норвежкият държавен фонд за благосъстояние продаде акциите си в израелски компании. Реториката на норвежкото правителство и NFF е в една посока: „Непропорционалните атаки на Израел срещу цивилното население са неприемливи“,

On Friday night, Oslo will stage a vital World Cup qualifier.



But it is also a political powder keg after Norway called for opponents Israel to be thrown out of the competition due to their government’s actions in Gaza.



This is how a football game took on geopolitical… pic.twitter.com/HiRrUlIUIl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 10, 2025

Решението на Норвегия да дари приходите от мача за подкрепа на работата на „Лекари без граници“ в Газа предизвика остра реакция от Израелската федерация, която саркастично отбеляза: "Надяваме се парите да не стигнат до терористи или китоловци.“

Федерацията пък въведе засилени мерки за сигурност: капацитетът на стадиона е намален с 2500 места, всички знамена и транспаранти трябва да бъдат предварително одобрени, въпреки че малки палестински знамена са разрешени.

Норвежците подчертаха, че това е спортно събитие, а не политическа демонстрация. Tова каза и селекционерът на скандинавците Стале Солбакен, който заяви: "Не може да се пренебрегне фактът, че този мач е специален по причини, които не са свързани със спорта. Но моите играчи се справиха добре и се надявам всичко да мине мирно по време на срещата".

57-годишният треньор заяви, че от първия ден са знаели, че публичният дебат във футбола може да доведе до разсейване, и добави: „Справихме се добре с това и успяхме да се представим добре при тези обстоятелства. Мисля, че този път във футболната федерация има лидери, които могат да се справят с политиката. На въпроса дали споразумението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня им е донесло облекчение, Солбакен отговори: "Надявам се всичко да върви добре за всички засегнати страни и всички да са доволни. Тази ситуация е много по-голяма от футбола".

