Очакваното се случи: мачът между Норвегия и Израел предизвика политическо напрежение

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  Норвегия
  • 11 окт 2025 | 22:30
  • 821
  • 1
Норвегия продължи успешния си рецитал към Мондиал 2026 след успеха над Израел с 5:0, като този мач няма да бъде запомнен единствено с изразителната победа на Холанд и компания.

Още в навечерието на двубоя се заговори за вероятно политическо напрежение, тъй като футболното ръководство на скандинавците бе обявило, че ще дари приходите от мача за подкрепа на работата на „Лекари без граници“ в Газа, което предизвика остра реакция от Израелската федерация.

Така днес се стигна до очакваното и в часовете преди срещата по улиците на Осло се проведе митинг в подкрепа на Палестина. Демонстрантите скандираха „Свободна Палестина“, много от тях носеха куфии и развяваха транспаранти и палестински знамена. Според норвежката телевизия TV2 в акцията са се включили над хиляда души.

Също така се съобщава, че израелско знаме е било изгорено близо до стадиона през първото полувреме на самия мач. По време на митинга пък е бил използван сълзотворен газ срещу демонстрантите.

