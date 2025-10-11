Ло Селсо посвети победния си гол на починалия треньор на Бока Хуниорс

Халфът на Аржентина Джовани Ло Селсо посвети победния си гол за успеха с 1:0 в контролата на Венецуела на треньора на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо, който в сряда почина на 69-годишна възраст.

След като отбеляза своето попадение, Ло Селсо изобрази с ръцете си инициала „М“ в памет на наставника на аржентинския гранд. След края на двубоя той потвърди, че е посветил своя гол на покойния Русо. „Тези дни бяха много емоционални заради Мигел. Той повлия на всички във футбола, защото остави огромно наследство във всеки клуб, в който е бил, и беше много обичан човек. Както каза неговият син Начо: „Няма по-добър начин да му се отдаде почит от този на терена“. Затова искам да посветя победата и гола на него и семейството му“, заяви 29-годишният играч след мача, преди чието начало имаше минута мълчание в памет на аржентинския специалист, който беше уважен и с черни ленти от „гаучосите“.

